التربية ترفض استحداث منهاج الإعلام في المدارس

2023/06/03 | 10:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، رفضها استحداث منهاج التربية الإعلامية في المدارس، واصفة طلب بعض الجهات بشأن ذلك، بغير القانوني أو المنطقي. وقال الوكيل الإداري بالوزارة، فلاح القيسي في تصريح تابعه/ […]

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