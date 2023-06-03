أربع مباريات في دوري الكرة الممتاز اليوم السبت

2023/06/03 | 10:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنطلق منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، بإقامة أربع مباريات في بغداد وكربلاء المقدسة ودهوك.

وفي المباراة الأولى، يواجه الحدود فريق القاسم على ملعب الشعب الدولي عند الساعة 4:45 مساءً.

وفي ثاني المباريات، يلاعب كربلاء فريق نفط ميسان على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة 7:00 مساءً.

وفي ذات التوقيت، يستقبل دهوك ضيفه فريق النجف على ملعب دهوك.

وفي المواجهة الرابعة، يلاعب الزوراء فريق الكهرباء في قمة مباريات اليوم عند الساعة 9:15 مساءُ.

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