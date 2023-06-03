وطني الصالات يتوجه إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العرب 

2023/06/03 | 10:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يغادر وفدُ منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات، اليوم السبت، إلى المملكةِ العربية السعودية، استعداداً للمشاركةِ في بطولة كأس العرب التي ستجري أحداثها في مدينةِ جدة خلال الفترة من السادس ولغاية 16 يونيو/ حزيران الحالي.

وتضم قائمةُ المنتخب كلاً من المدير الفني “ريكاردو كامرا سوبرال كاكاو”، وحسين عبد علي مدرباً مساعداً، ومايكول جونتاس بورت مدرباً لحراس المرمی، وماريو ادوارد دي اولفر مدرباً للياقة، وعلي طه إسماعيل مترجماً والمدير الإداري علي عيسى، وعدي صبار منسقاً إعلامياً ومحمد عامر العزاوي مصوراً، وسیف حسن إدارياً، وطالب حسين مديراً للتجهیزات، ومحمد ولي وحبیب جبار معالجين، واللاعبين: وليد خالد ، رافد حميد ، سالم فيصل، حيدر مجيد، مصطفى إحسان، سالم كاظم، مهند عبد الهادي، فادي علاء، غيث رياض، حارث سعد، مرتضى كمال، حيدر كريم، حسين علي، وحراس المرمى زاهر مهدي، محمد سامي، حسين أحمد.

ويسعى منتخبنا إلى إثباتِ جدارته وتحقيق نتيجةٍ طيبةٍ في هذه البطولة في ظل قيادة المدرب البرازيلي “ريكاردو سوبرال كاكاو” الذي يعدُّ من أفضل المدربين في لعبةِ كرة الصالات.

ودخل منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات معسكراً تدريبياً مغلقاً في العاصمةِ بغداد استمر عشرة أيام.

وأوقعت قرعةُ كأس العرب لكرة الصالات المنتخبَ الوطني العراقيّ في المجموعةِ الثالثة إلى جانب كل من منتخبات مصر وموريتانيا وفلسطين.

وسيفتتح منتخبنا الوطنيّ أولى مبارياته في كأس العرب بمواجهةِ فلسطين يوم الأربعاء المقبل، على أن يقابل مصر يوم الجمعة التاسع من الشهر الحالي، فيما يختتم مبارياته بملاقاةِ موريتانيا في الحادي عشر منه.

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