العيداني: البصرة تحتاج إلى أكثر من 4 ترليونات دينار للمشاريع المستمرة



العيداني: البصرة تحتاج إلى أكثر من 4 ترليونات دينار للمشاريع المستمرة
2023/06/03 | 10:51 - المصدر: آي كيو نيوز
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