2023/06/03 | 11:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اعلنت شركة تسويق النفط العراقية” سومو”، السبت، ان معدل سعر...

ظهرت المقالة العراق يبيع النفط للأردن بأقل من 12 دولار عن سعر السوق أولاً على المسلة.

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