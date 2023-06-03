منشقون صينيون يفتتحون في نيويورك المتحف الوحيد في العالم حول تيان أنمين

2023/06/03 | 11:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحافيون وزوار لمعرض مخصص لذكرى أحداث ساحة تيان انمين في بكين، في نيويورك في 02 حزيران/يونيو 2023 © اف ب إيد جونز نيويورك (أ ف ب) – افتتح منشقون صينيون شاركوا في حركة تيان انمين التي شهدتها بكين في 1989، الجمعة في نيويورك المتحف الوحيد في العالم المخصص “لذكرى الأحلام الديموقراطية للشعب الصيني”، بعد […]

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