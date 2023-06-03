الرئيس الجديد للبنك الدولي يتولى مهامه

2023/06/03 | 11:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تولى الرئيس الجديد للبنك الدولي الهندي الأميركي أجاي بانغا، مهامه رسميًا الجمعة خلفا لديفيد مالباس الذي أنهى بالأمس ولايته على رأس هذه المؤسسة، بحسب مصادر قريبة.وكان بانغا المرشح المعلن الوحيد، الرئيس السابق لمجموعة أنظمة الدفع ماستركارد، انتخب بدون مفاجأة مطلع ايار/مايو.إذا كان اجاي بانغا ثاني مسؤول للبنك الدولي غير مولود في […]

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