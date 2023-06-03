تقرير: حرب أوكرانيا لا تثني الصين عن التفكير في الهجوم على تايوان

2023/06/03 | 11:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تقرير جديد بأن الصين تمثل "التحدي الرئيسي طويل الأمد" للنظام الدولي الحالي، مبرزا أن غزو روسيا المتعثر لأوكرانيا لم يثنها على تغيير تفكيرها ورؤيتها لاحتلال تايوان.

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