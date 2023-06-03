2023/06/03 | 11:25 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحاف: وزير الخارجيّة السوريّ فيصل المقداد يصل إلى بغداد مساء اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/03 | 11:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحاف: وزير الخارجيّة السوريّ فيصل المقداد يصل إلى بغداد مساء اليوم) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحاف: وزير الخارجيّة السوريّ فيصل المقداد يصل إلى بغداد مساء اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).