2023/06/03 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أشاد صندوق النقد الدولي، بالتقدم الذي احرزه البنك المركزي العراقي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الصندوق في بيان صحفي، نشر على موقعه، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "ترحّب بعثة صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزه البنك المركزي العراقي في مجال تحسين إدارة السيولة النقدية، وأُطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

وأكد الصندوق أن البعثة تؤكّد على أهمية التنسيق عن قرب بين مواقف السياسات النقدية والمالية العامة في إدارة الاقتصاد العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق النقد الدولي: البنك المركزي العراقي احرز تقدما في مكافحة غسل الاموال) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق النقد الدولي: البنك المركزي العراقي احرز تقدما في مكافحة غسل الاموال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).