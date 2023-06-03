بلاك ووتر.. شركة أمنية أميركية تطاردها فضائحها في العراق

2023/06/03 | 11:36 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلاك ووتر شركة أميركية للخدمات الأمنية والعسكرية الخاصة.تقدم خدمات أمنية تعاقدية للحكومة الفدرالية الأميركية والعديد من الدول الأخرى، وكذلك المؤسسات الخاصة والحكومية عالميا.

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