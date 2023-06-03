وثيقة.. طلب نيابي بإنهاء تكليف محافظ النجف وإعفاء رئيس هيئة استثمار المحافظة

2023/06/03 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

طالب عضو مجلس النواب هادي السلامي، بإنهاء تكليف محافظ النجف ماجد الوائلي وإعفاء رئيس هيئة استثمار المحافظة.

واشارت وثيقة صادرة بتاريخ (1-6-2023) وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها الى "طلب نيابي لأنهاء تكليف محافظ النجف واعفاء رئيس هيئة استثمار المحافظة، بناء على تقارير النزاهة، ومخالفات تسببت بهدر المال العام في المشاريع الاستثمارية والعمرانية وسوء الإدارة والخدمات في الوحدات الإدارية واغلب الدوائر".

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