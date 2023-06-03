انطلاق أولى قوافل الحجاج العراقيين براً ضمن قاطع عمليات الجزيرة

2023/06/03 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أعلنت قيادة عمليات الجزيرة ،اليوم السبت، إنطلاق أول قافلة لحجاج بيت الله الحرام حيث تم تفويجهم من قضاء هيت في محافظة الانبار.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة عمليات الجزيرة باشرت بتأمين عملية تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج"، لافتا الى أنه "تم توديع الوجبة الاولى من الحجاج البالغ عددهم 97 حاجآ تم تفويجهم من قضاء هيت بمحافظة الانبار".

وأضاف البيان، أنه "تم تامين الحماية لهم من قبل لواء المشاة التاسع والعشرون الفرقة السابعة على طول الطريق وأيضا تم وضع لافتات ترحيب وتوديع لهم، ذلك بلتنسيق بين الوحدات وقسم الاعلام والتوجيه المعنوي ".

وأشار الى أن "قائد عمليات الجزيرة شدد على القوة المكلفة بلحماية ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتامين كافة المساعدات التي يحتاجها الحجاج اثناء السفر".

هذا وسيتم تفويج 6 قوافل اخرى خلال الايام القادمة .

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