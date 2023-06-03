وزير الخارجيّة السوري يزور بغداد مساء اليوم

2023/06/03 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف، اليوم السبت، عن وصول وزير الخارجيّة السوريّ فيصل المقداد مساء اليوم إلى العاصمة بغداد.

وقال الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجيّة السوريّ فيصل المقداد سيصل إلى بغداد مساء اليوم، ليبدأ برنامج زيارته صباح الغد الأحد".

وأضاف، أن "المقداد سيلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ثم يلتقي الرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى".

ولفت الصحاف الى أن "الزيارة ستركز على العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق،ودور العراق في إعادة سوريّا لمقعدها في الجامعة العربية،كما سيناقش الوزيران سُبل الدفع بالعلاقات لمديات تنسجم ومصالح الشعبين الجارين".

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