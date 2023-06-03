النفط النيابية تتهم أربيل بتهريب النفط عبر شركات وهمية

2023/06/03 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عضو لجنة النفط والغاز والثروات

الطبيعية النائب زينب جمعة الموسوي٫

اليوم السبت٫ عن قيام أربيل بالالتفاف

على قرارات بغداد الاتحادية بما يخص

قطاع النفط الخام.

وقالت الموسوي في بيان صحفي ان "اربيل

ت

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