العراق: ضربات جوية تلاحق خلايا

2023/06/03 | 11:40 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات استهداف "دقيقة" لأوكار "داعش" في حمرين (أرشيف/العربي الجديد)

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، مقتل عدد من عناصر تنظيم "داعش" بضربة جوية نفذتها طائرات "أف 16" العراقية، في منطقة جبال حمرين، بمحافظة ديالى، شمال شرقي العاصمة بغداد، وسط تأكيدات بأنّ الضربات الجوية ضيّقت الخناق على تحركات التنظيم.

واعتمد الأمن العراقي أخيراً، أسلوب العمل الاستخباري بمتابعة وتحديد تحركات عناصر تنظيم "داعش" في عموم المحافظات العراقية، ضمن استراتيجية أمنية جديدة بالتوازي مع التحرك الميداني والضربات الجوية، وهو ما نتج عنه تراجع واضح بأعمال العنف والهجمات التي كانت قد نشطت في مطلع العام الجاري.

وأمس الجمعة، وفقاً لبيان لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية، فإنه "بعد معلومات ومتابعة دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف بقيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات F16 العراقية ضربة جوية ناجحة في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات محافظة ديالى، أسفرت عن قتل أربعة عناصر من داعش وتدمير أوكار ومضافات لهم".

وتعد مناطق جبال حمرين، التي تتصل بالحدود مع إيران وتمتد بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، من المناطق التي يتحصن فيها عناصر "داعش"، مستغلين طبيعتها الجغرافية الوعرة، وعدم قدرة القوات العراقية على تطهيرها، الأمر الذي جعل الاعتماد على الطائرات هو المنفذ الوحيد للقوات العراقية لضرب تحركات التنظيم فيها.

وكان رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، قد أعلن، الخميس، مقتل 27 إرهابياً بعمليتين في الأنبار وحمرين، مؤكداً استمرار تكثيف الضربات لعناصر "داعش".

من جهته، أكد ضابط في قيادة الجيش العراقي، أنّ عمليات استهداف منظمة تجري لأوكار "داعش" في سلسلة جبال حمرين، مبيّناً، لـ"العربي الجديد"، شرط عدم ذكر اسمه، أنّ "الاستراتيجية الحالية تركز على ضرب أوكار وخلايا التنظيم في تلك السلسلة الجبلية الوعرة، والتي تعد مأوى لعناصر التنظيم، ونقطة انطلاق لهم نحو المحافظات القريبة منها".

وأشار إلى أنّ "التنظيم خسر المناطق التي كان يتحصن بها بأطراف المحافظات المحررة، ولم يبق له سوى سلسلة جبال حمرين، وأن تكثيف الضربات الجوية التي تعتمد على المعلومة الاستخبارية أربكت تحركات تلك العناصر وأحبطت مخططاتها"، مؤكداً أنّ "استمرار تلك الضربات سينهي تحركات التنظيم في المحور الشمالي الشرقي للبلاد".

وأصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أخيراً، توجيهات متتابعة للقيادات الأمنية بالتأهب وإجراء مراجعات شاملة للخطط العسكرية، مشدداً على تغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطاً لـ"داعش"، واتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، وبالطريقة التي تضعف من قدرات عناصر التنظيم وتحدّ من حركاتهم.

وأعلنت قيادة الجيش العراقي، الأسبوع الماضي، مقتل 155 عنصراً من تنظيم "داعش" بعمليات عسكرية في البلاد، نفذت منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي حصلت على ثقة البرلمان في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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