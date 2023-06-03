وفاة ممثلة سينمائية ألمانية عن 83 عاماً

2023/06/03 | 11:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفيت الممثلة المسرحية والسينمائية الألمانية مارغيت كارستنسن، نجمة أفلام راينر فيرنر فاسبيندر، عن عمر 83 عاماً، على ما أعلن وكيل أعمالها الجمعة.

ومن أبرز أعمال مارغيت كارستنسن، توليها الدور الرئيسي عام 1972 في فيلم “دموع بيترا فون كانت المريرة” The Bitter Tears of Petra von Kant لهذا المخرج.



وجسّدت في هذا الفيلم دور امرأة نرجسية على علاقة عاطفية بامرأة تصغرها سناً (هانا شيغولا)، ونالت عن هذا الدور جائزة سينمائية ألمانية.

وبعد عامين، أدت هذه الممثلة المولودة عام 1940، في مدينة كيل شماليّ ألمانيا، دور البطولة في “مارثا” Martha، وهو فيلم درامي لفيرنر فاسبيندر عن زواج من منحرف نرجسي.

وتوالت الأعمال التي شاركت فيها، ومنها “الروليت الصينية” Chinese Roulette عام 1976 و”نساء في نيويورك” Women in New York عام 1977.

أما مسرحياً، فشاركت مارغيت كارستنسن في أعمال على أبرز الخشبات في ألمانيا والنمسا، وكان من أبرز من تعاونت معهم المخرج الشهير كريستوف شلينغينزيف الذي أسند إليها مجموعة أدوار أهمها شخصية ماغدا غوبلز، زوجة وزير دعاية الرايخ الثالث النازي جوزيف غوبلز، في “مائة عام من أدولف هتلر”.

كذلك مثلت على مسرح بورغثياتر الشهير في فيينا عام 2004، في مسرحية شلينغينزيف “بامبيلاند”، المقتبسة من رواية للنمساوية إلفريدي يلينيك، في السنة نفسها التي نالت فيها الأخيرة جائزة نوبل للآداب.

وكان فيلم “سونينالي” Sonnenallee عام 1999 أكثر أعمال مارغيت كارستنسن نجاحاً تجارياً، وهو شريط كوميدي عن الحياة في برلين الشرقية الشيوعية في سبعينيات القرن العشرين.

وفي الآونة الأخيرة، شاركت مع هانا شيغولا وإيرم هيرمان في المسلسل التلفزيوني الألماني الشهير “تاتورت” Tatort الذي أدت فيه الممثلات الثلاث أدوار نساء كبيرات في السن يعتبرن أنهن ملزمات أخلاقياً بالقتل.

وعام 2019، فازت عن مجمل مسيرتها بجائزة غوتز غيورغه الألمانية المرموقة.

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