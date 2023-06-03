مراكز مكافحة الأمراض سجلت زيادة بحالات خراجات الدماغ النادرة بين الأطفال بنسبة 200٪.. ما السبب؟

2023/06/03 | 11:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) أنّ عدد خراجات الدماغ لدى الأطفال زاد بنسبة 200٪ خلال فصل الشتاء.إنها حالة نادرة جداً، ولا يزال السبب الذي أدّى إلى هذه الزيادة مجهولًا.

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