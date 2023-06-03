2023/06/03 | 11:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: انضم جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة “أنفيديا” (Nvidia) إلى قائمة...

ظهرت المقالة من لاجئ إلى قائد العملاق “أنفيديا”..



مَن جنسن هوانغ؟ أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من لاجئ إلى قائد العملاق “أنفيديا”.. مَن جنسن هوانغ؟) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من لاجئ إلى قائد العملاق “أنفيديا”.. مَن جنسن هوانغ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).