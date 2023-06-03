زلزال بقوة 5.9 يضرب خليج عدن

2023/06/03 | 11:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لرصد الزلازل، اليوم السبت، وقوع زلزال بقوة 5.9 على مقياس ريختر، في خليج عدن المحاذي لليمن.ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات شرقي خليج عدن، من […]

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