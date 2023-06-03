وزير الخارجية السورية يصل بغداد اليوم

2023/06/03 | 12:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزيارة ستركز على العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق.

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