مصرف الائتمان العراقي يقرر توزيع أرباح نقدية بقيمة 30 مليار دينار على المساهمين

2023/06/03 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قرر مصرف الائتمان العراقي توزيع أرباح نقدية بقيمة 30 مليار دينار على المساهمين خلال العام 2022.

وقال رئيس رابطة مستثمري سوق العراق للأوراق المالية، علاء الموسوي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الهيئة العامة لمصرف الائتمان عقدت اجتماعها اليوم السبت في أربيل".

وأضاف تضمن الاجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2022 والمصادقة عليها بالإجماع، بالإضافة الى توزيع أرباح نقدية مقدارها 30 مليار دينار وبنسبة 12 % من راس المال.

وأكد أنه جرى مناقشة السياسة الائتمانية المقبلة.

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