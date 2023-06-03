اكثر من (٣٧) مليار دولار ايرادات مبيعات النفط العراقي خلال خمسة اشهر

2023/06/03 | 12:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق العراق اكثر من (٣٧) مليار دولار

كإيرادات عن مبيعات النفط خلال الاشهر

الخمسة من العام الجاري 2023، وكانت اعلى

الايرادات قد تحققت في شهر نيسان

الماضي، وكذلك سجل فيه برميل النفط اعلى

سعر لبيعه.

ومن

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