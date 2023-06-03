2023/06/03 | 12:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، وجود تقارير أولية عن تبادل لإطلاق النار قرب الحدود مع مصر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل: تبادل إطلاق نار قرب الحدود مع مصر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل: تبادل إطلاق نار قرب الحدود مع مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).