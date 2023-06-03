بينهم إمرأة.. قوات الحدود تطيح بـ6 متهمين أجانب بحوزتهم مخدرات

2023/06/03 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكنت مفارز مديرية شرطة الكمارك في قيادة قوات الحدود وفي عمليات منفصلة، من ضبط (6) متهمين أجانب بينهم إمرأة بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة في منافذ (زرباطية، الشيب، المنذرية، الشلامجة)، حيث تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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