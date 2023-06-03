القبـض على مسؤول سابق بالمصرف العراقي للتجارة هارب الى الأردن

2023/06/03 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم السبت، إلقاء القبض على أحد المُدانين السابقين في المصرف العراقي للتجارة الهاربين في أراضي المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، وإيداعه لدى السلطات القضائيَّة في المملكة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "السلطات في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة ألقت القبض على المُدان الهارب مسؤول قسم الاعتمادات في المصرف العراقي للتجارة (TPI)عن جريمة الفساد المُرتكبة من قبله؛ لقيامه بإطلاق مبلغ 540,293 ألف دولارٍ أمريكيٍّ، وتكرار صرفه مرَّتين، دون مُسوِّغٍ قانونيٍّ، مُوضحةً أنَّ المدان قام بإرسال كتابين بنفس الرقم والتاريخ وبمُدَدٍ متباعدةٍ إلى إحدى الشركات الروسيَّة المُتعاقدة مع شركة نفط البصرة؛ لتجهيز مادة الاستحلاب نوع BM32بعدد 900 برميل، مُشيرةً إلى أنَّ إلقاء القبض جاء وفقاً لأوامر القبض الدوليَّـة ".

وأضافت الدائرة أنه "في إطار إجراءاتها باسترداد المُدانين الهاربين، تمَّ تنظيم ملف الاسترداد بالتعاون مع المحاكم المُختصَّة، وإرساله إلى رئاسة الادّعاء العام – شعبة الاسترداد ؛ لغرض إرساله إلى وزارة الخارجية، وإيداعه لدى السلطات القضائيـَّـة الأردنيَّـة المُختصَّة بالطرق الدبلوماسيَّـة".

وتابعت، أن "شعبة اتصال مجلس وزراء الداخليَّة العرب أعلمت مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة بإلقاء القبض على المُدان، مُطالبةً بإرسال ملفّ استرداده عبر الطرق الدبلوماسيَّـ"..

ونوَّهت أنَّ "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة سبق لها أن أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة (7) سنواتٍ بحقّ المُدان الهارب، وفق أحكام المادة (318) من قانون العقوبات، لافتةً إلى أنَّ الهيئة أعلنت منتصف الشهر الماضي عن قيام السلطات الأردنيَّـة بإلقاء القبض على المُدان الهارب معاون مدير حـسابات دائرة صحَّة مُحافـظة الأنبار سابقاً؛ لإلحاقه ضرراً في المال العام بـلغ مقداره 21,921,528,023 مليار دينار".

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