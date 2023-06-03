2023/06/03 | 12:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سيتم انصاف يسار البعث ؟ – زهير كاظم عبود إستخدام حظر الحزب بطرق إنتقامية ومسيئة بدأت بواكير الانشقاق داخل قيادات وقواعد حزب البعث العربي الاشتراكي بين تيار اليسار واليمين منذ العام 1963, وتبلور هذا الانشقاق فعليا بعد المؤتمر القومي السابع للحزب , ومثل ميشيل عفلق مؤسس الحزب الاتجاه اليميني , في حين ظهرت قيادات […]

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