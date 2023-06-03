زلزال يضرب خليج عدن بقوة 5.9 درجات

2023/06/03 | 12:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – الزمان: أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لرصد الزلازل، السبت، وقوع زلزال بقوة 5.9 على مقياس ريختر، في خليج عدن المحاذي لليمن.ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات شرقي خليج عدن، من دون ورود أي تقارير حتى الآن عن أضرار أو إصابات.وبحسب الهيئة فإن مركز الزلزال يقع على بعد 184 كيلومترا شمال غربي […]

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