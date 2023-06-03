واشنطن: المحادثات مع الصين ضرورية للحد من فرص اندلاع نزاع

2023/06/03 | 12:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنغافورة (أ ف ب) – أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن السبت أن الحوار بين الولايات المتحدة والصين “ضروري” وسيتيح تجنب حسابات خاطئة قد تؤدي إلى نزاع، وذلك بعد أن رفضت بكين عقد اجتماع رسمي بينه وبين نظيره الصيني.تصافح أوستن ونظيره الصيني لي شانغفو وتحدثا لفترة وجيزة للمرة الأولى خلال حفل العشاء الافتتاحي لمؤتمر […]

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