2023/06/03 | 12:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، إلقاء القبض على أحد المُدانين السابقين في المصرف العراقي للتجارة الهاربين في الأراضي الأردنيَّة، وإيداعه لدى السلطات القضائيَّة في المملكة. وأكَّدت دائرة الاسترداد بالهيئة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبـض على مسؤول سابق بالمصرف العراقي للتجارة في الأردن المركز الخبري الوطني.

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