عازف ومؤلف عراقي يبدع عالميا

2023/06/03 | 12:54 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسامة عبد الرسول موسيقي ومؤلف ومنتج، وُلد في بابل بالعراق ويعيش في بلجيكا، ويعد من أكثر الفنانين نشاطا على الساحة العالمية، حيث يحظى بمحبّة عشاق الموسيقى، على اختلاف وتباين عرقياتهم.

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