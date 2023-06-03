طائرات الـ F16 تقتل 3 إرهابيين في قاطع عمليات ديالى

2023/06/03 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، قتل ثلاثة ارهابيين بالضربة الجوية في قاطع عمليات ديالى

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "استنادا الى معلومات دقيقة من مفارزنا نفذت طائرات F16 ضربة جوية في بحيرة حمرين، إذ اسفرت عن قتل ثلاثة ارهابيين في قاطع عمليات ديالى".

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