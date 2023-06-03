 الأصابع مجسات شعر – علي ابو عراق

2023/06/03 | 13:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي ابو عراق الأصابع مجسات نتحسس بها كل شيء الحب الحرارة الدموع ٠٠ في بحر من الضباب افرد الغراب جناحيه وطار قبل عقد محكمة الغربان ٠٠ باقة أزهار ذابلة كلما جاد به ربيعك أيها الحب ٠٠ النافذة تشخر يغالبها النعاس رغم زقزقة العصافير ٠٠ لك كل الحق..؟ في ان تكوني مزاجية ونرجسية ..حد الغرور لك […]

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