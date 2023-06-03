العراق يسترد من الأردن مسؤولا سابقا في المصرف العراقي للتجارة

2023/06/03 | 13:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الزمان: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، إلقاء القبض على أحد المُدانين السابقين في المصرف العراقي للتجارة الهاربين في أراضي المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، وإيداعه لدى السلطات القضائيَّة في المملكة.وذكر بيان للهيئة، أن “دائرة الاسترداد في الهيئة أكَّدت أنَّ السلطات في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة ألقت القبض على المُدان الهارب مسؤول قسم الاعتمادات في المصرف العراقي […]

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