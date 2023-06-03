إردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثالثة في تركيا

2023/06/03 | 13:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمة في اتحاد الغرف التجارية في أنقرة في 30 أيار/مايو 2023 © ا ف ب/ارشيف آدم ألتانانقرة, 3-6-2023 (أ ف ب) – يؤدي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت اليمين الدستورية رئيسا للدولة بعد فوزه في دورة ثانية غير مسبوقة للانتخابات بولاية جديدة ثالثة من خمس سنوات بعد حكمه […]

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