2023/06/03 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات ،اليوم السبت، عن ضبطها 4 الاف كارتون مشروبات كحولية مهربة في سيطرة الشعب شمال العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديرية مكافحة المتفجرات ضبطت اليوم 4 الاف كارتون مشروبات كحولية مهربة في سيطرة الشعب شمال العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أنه "تم ضبط الكحول المهربة من قبل العاملين على اجهزة فحص المركبات ضمن مديرية مكافحة المتفجرات في سيطرة الشعب".

وأشار الى أنه " تم العثور عليها داخل عجلتي حمل وتم تسليمها الى الجهات المختصة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. مكافحة المتفجرات تحبط محاولة إدخال 4 آلاف "كارتون" مشروبات كحولية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. مكافحة المتفجرات تحبط محاولة إدخال 4 آلاف "كارتون" مشروبات كحولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).