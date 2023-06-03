النزاهـة: القبـض على مسؤول سابق بالمصرف العراقي للتجارة في الاردن

2023/06/03 | 13:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدان قام بإرسال كتابين بنفس الرقم والتاريخ وبمُدَدٍ متباعدةٍ إلى إحدى الشركات الروسيَّة المُتعاقدة مع شركة نفط البصرة.

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