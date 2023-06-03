مشهد محزن.. كاميرا مراقبة ترصد ما فعله لص عندما عثر على طفل داخل سيارة سرقها

2023/06/03 | 13:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد قاس رصدته كاميرا مراقبة في ولاية فلوريدا الأمريكية، أقدم لص على سرقة سيارة امرأة بعد أن توقفت عند منزل أحد أقاربها من أجل التقاط شيء ما بالداخل بسرعة بينما ينام طفلها في المقعد الخلفي لسيارتها، ويظهر مقطع الفيديو الرجل وهو يُنزل الطفل ويضعه بجانب أحد الأرصفة بعد ذلك بوقت قصير.قالت الشرطة إن رجلًا صالحًا وجد الطفل في وقت لاحق بمفرده واتصل بالرقم 911 (الطوارئ).

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