الجيش يهيمن على نتائج بطولة التحدي للمبارزة

2023/06/03 | 13:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيطر لاعبو نادي الجيش على المراكز المتقدمة في ختام منافسات بطولة التحدي لسلاح السيف العربي التي جرت في محافظة السليمانية ونظمها الاتحاد العراقي للمبارزة والخماسي الحديث.

وسجلت البطولة نجاحاً في الجوانب الفنية والتحكيمية والتنظيمية واسفرت النتائج الختامية عن حصول اللاعب حمزة حبيب من نادي الجيش على المركز الاول.

وحل اللاعب علي حسن عبود نادي الجيش ايضاً على المركز الثاني، فيما جاء زميلهم في نادي الجيش محمد فاخر عبد الحسين الثالث بالمركز الثالث.

واستطاع لاعب نادي البريد محمد علاء حمدان الحصول على المركز الثالث مكرر.

وفي ختام البطولة تم توزيع الميداليات والكؤوس على اللاعبين اصحاب المراكز المتقدمة.

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