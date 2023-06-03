بحوزتهم مخدرات.. اعتقال 6 أجانب بينهم امرأة على الحدود العراقية

2023/06/03 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت مديرية شرطة الكمارك، اليوم السبت، القبض على 6 متهمين أجانب بينهم امرأة وبحوزتهم مواد مخدرة مختلفة في منافذ زرباطية، الشيب، المنذرية، الشلامجة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة الكمارك في قيادة قوات الحدود تمكنت وخلال عمليات منفصلة، من ضبط 6 متهمين أجانب بينهم امرأة وبحوزتهم مواد مخدرة مختلفة في منافذ زرباطية، الشيب، المنذرية، الشلامجة".

وأضافت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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