2023/06/03 | 14:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، السبت، تحرك ثمان...

ظهرت المقالة عضو في الاطار: قوى سياسية سنية تتحرك للإطاحة بالحلبوسي أولاً على المسلة.

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