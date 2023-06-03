مقتل ثلاثة جنود صهاينة على الحدود المصرية

2023/06/03 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الصهيوني، السبت، مقتل

ثلاثة جنود صهاينة عند الحدود مع مصر،

مشيرا إلى أنه يحقق في الملابسات.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال الصهيوني

تفاصيل الحدث على الحدود المصرية أنه

عند الساعة 4:30 فجراً تم

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