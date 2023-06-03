إيران: سنشكل تحالفاً بحرياً مع دول خليجية لضمان الاستقرار الإقليمي

2023/06/03 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد القوات البحرية للجيش

الإيراني الأميرال شهرام إيراني إن

بلاده والسعودية وثلاث دول خليجية أخرى

تخطط لتشكيل تحالف بحري يضم أيضا الهند

وباكستان، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام

إيرانية اليوم السبت.

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