وزير الصحة يؤكد أهمية تأهيل وإنجاز المشاريع الصحية بأقرب وقت

2023/06/03 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم السبت، أهمية تأهيل وإنجاز المشاريع الصحية بأقرب وقت.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أن "الحسناوي ترأس، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع دوائر مركز الوزارة وبغداد والمحافظات بحضور مديري اقسام الصيدلة والهندسة".

وأضاف أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة متابعة تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي وتوجيهات الوزارة ".

وشدد الوزير على "أهمية تأهيل وإنجاز المشاريع الصحية وافتتاحها بأقرب وقت ممكن لتعزيز الخدمات الصحية في عموم البلاد"، وفقا للبيان.

كما وجه الحسناوي" بإعداد خطة من قبل كل دائرة لتقدير احتياجات القطاع الصحي وأولوياته ومتابعة احتياجات المؤسسات الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة ومتابعة التجهيز".

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