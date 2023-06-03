بعد استهداف مضافة داعشية.. إستنفار في خمس مناطق ضمن حوض حمرين

2023/06/03 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن استنفار امني في خمس مناطق ضمن حوض حمرين شمال شرق ديالى.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، إن "خمس مناطق في حوض حمرين شمال شرق ديالى في حالة استنفار منذ يوم امس عقب ضربة جوية اسفرت عن مقتل 4 ارهابين بينهم قيادي".

وأضاف، أن "الاستنفار الامني يأتي ضمن اجراءات احترازية من اجل تشديد الاجراءات لمنع تسلل او هروب الارهابيين بعد الضربة والسعي لمحاصرة كل المناطق دون استثناء".

واشار الى أن "حمرين وخاصة المناطق النائية منها لا تزال مصدر تحد امني خاصة مع لجوء العديد من خلايا داعش للاختباء بها بعد انحسار تاثيرها في الآونة الأخيرة بفعل العمليات العسكرية المتكررة".

وأمس الجمعة، كشف مصدر امني، خفايا الضربة الجوية الـ10 لاهداف داعشية في عمق تلال حمرين بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، إن "الاجهزة الاستخبارية رصدت قبل اسبوع من الان تحركات لخلية داعشية في الجزء الشرقي من تلال حمرين (80كم شمال شرق بعقوبة)"ن مبيناً أنه "بقيت ضمن المراقبة من اجل الاستدلال على مخبئها السري بين وديان عميقة".

واضاف، أن "ضربة جوية استهدفت من بعد ظهر اليوم مخبئ الخلية الارهابية وسط معلومات تفيد بأن من 4-5 من الارهابيين قتلوا في ضربة هي الـ10 من نوعها في تلال حمرين خلال عام 2023".

واشار المصدر الى أنه "وفقا للمعلومات فأنه من بين القتلى قيادي ضمن محور حمرين في داعش يكنى بـ "ابو مصطفى" لافتاً الى "وجود جهد امني من اجل الوصول الى منطقة القصف".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل عدد من الارهابيين وتدمير مضافاتهم بضربة جوية لطيران الجيش العراقي في محافظة ديالى.

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