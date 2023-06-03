تستمر لغاية الاثنين.. بوارح شمالية غربية مثيرة للغبار تجتاح العراق

2023/06/03 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

توقع الراصد الجوي صادق عطية، اليوم السبت، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الأسبوع الحالي، فيما أشار الى موجة بوارح شمالية غربية مثيرة للغبار تجتاح البلاد وتستمر الى الاثنين المقبل.

وقال الراصد عطية في تدوينة تابعتها (بغداد اليوم) إن "نشاط رياح البوارح الشمالية الغربية المثير للغبار سيكون خلال ساعات النهار في مناطق عديدة جنوبي البلاد ويستمر لغاية مساء يوم الاثنين".

وأشار الى أن "الأوضاع تعود بعدها للهدوء النسبي"، مبينا ان "رياح البوارح هي أحد ظواهر فصل الصيف بسبب انخفاض الضغط السطحي على الجزيرة العربية فتندفع الرياح من جهة المرتفع الجوي المتواجد وسط اوروبا وشرق المتوسط".

وبين أن "سرعة الرياح تبلغ ذروتها خلال وقت الظهيرة بسبب زيادة الاشعاع الشمسي، مما يعطي تعمق أكثر للمنخفض وبالتالي زيادة قوة الانحدار الضغطي بين المنخفض والمرتفع".





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