2023/06/03 | 14:22 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. وزارة الداخلية تشكل لجنة لتدقيق المشمولين من منتسبيها بالتقاعد الوجوبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/03 | 14:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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