2023/06/03 | 14:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تحدث تقرير صحفي إسباني، عن موعد إعلان الهلال السعودي، للتعاقد مع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.وينتهي تعاقد ميسي مع باريس في 30 يونيو/حزيران الجاري، ويستعد لظهوره الأخير مع فريقه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهلال السعودي يحدد الثلاثاء المقبل موعداً لإعلان صفقة ميسي المركز الخبري الوطني.

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