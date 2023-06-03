2023/06/03 | 14:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تتجه الأنظار،اليوم السبت، إلى ملعب ويمبلي الشهير في لندن، الذي يستضيف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بين مانشستر سيتي وغريمه مانشستر يونايتد.وتقام المباراة في الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موعد موقعة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس إنجلترا المركز الخبري الوطني.

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