الفنان المصري ابراهيم الشيخ: التمثيل والرسم يمسّان روحي

2023/06/03 | 14:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – كاظم بهـيّـة يتمتع الفنان المتعدد المواهب إبراهيم الشيخ المعروف بـ ” هيكا الشيخ ” بحضور دائم في الوسط الفني المصري ممثلا ومخرجا و رساما للكاريكاتير حيث اقامة معرضين، الاول كاريكاتيري في العام 2011 باسم (سما الحرية) والثاني باسم (مجرد شخبطة) في العام 2016 .شارك الشيخ في العديد من مسابقات الكاريكاتير الدولية في […]

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